Бывшая жена заявила о возвращении Андрея Аршавина

Андрей Аршавин и Юлия Барановская когда-то считались образцовой парой. Возлюбленная родила именитому футболисту сына Артема и дочь Яну и ждала третьего ребенка, когда тот поставил ее перед фактом, что уходит от нее к другой женщине. Оказывается, спортсмен увлекся Алисой Казьминой. Вскоре влюбленные оформили отношения, Алиса родила Андрею дочь Есеню.

Однако идиллия в браке долго не продержалась. Казьмина и Аршавин со скандалом развелись. Футболист не видел дочь в течение нескольких лет. Самое интересное, что маленькая Есеня росла копией отца. И вот спустя пять лет общения девочки и футболиста возобновилось. Об этом рассказала сама Алиса Казьмина. По ее словам, Есене исполнилось семь лет, она пошла в школу, и мать решила дать ей телефон, чтобы быть всегда на связи с наследницей. Алиса предложила Есене написать отцу. Та так и сделала, Андрей ответил. Вот так они и начали общаться.

А недавно Аршавин встретился с дочкой. Казьмина старается не вмешиваться в их общение, передает Starhit. Однако присутствовала на встрече.

"Обнимал ее долго-долго. Она даже не ожидала, что папа приедет, но так долго ждала этой встречи. Я не лезу в их общение, вижу одно, что Есеня счастлива от того, что теперь всегда может написать или позвонить отцу", - сообщила Алиса.