Путин о вероятности удара по центрам решений на Украине: Сегодня в течение дня все возможно

Владимир Путин в завершение своего государственного визита в Казахстан пообщался с прессой. Российский лидер заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В противном случае Россия будет использовать все имеющиеся средства поражения. Кроме того, передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению, отметил Путин.

"Как вы думаете - на уровне здравого смысла, - если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае использовать все - я хочу это подчеркнуть, - именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все... Мы этого не допустим", - заявил Путин.

Зашла речь и об "Орешнике", наделавшем много шума в мире. Российский президент сообщил, что это оружие поражает цели на 3-4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие, отметил Путин. В ответ на вопрос об ударах по центрам решений на Украине российский лидер заявил, что "сегодня в течение дня все возможно", передает ТАСС.