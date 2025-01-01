Заканчивается прием заявок на конкурс "Родники. Дети - 2025"

1 декабря заканчивается прием заявок на музыкальный творческий конкурс "Родники. Дети - 2025" среди исполнителей и авторов-исполнителей в возрасте от 7 до 17 лет, а также авторов детских песен всех возрастов.

Цели проекта, заявленные организаторами, - сохранение российских традиций и приумножения культурного наследия страны, выявление и популяризация новых исполнителей песен на русском языке или на национальных языках народов Российской Федерации.

Проводится смотр в двух номинациях - "Исполнитель" и "Детская песня".

Узнать подробности и подать заявку можно здесь.