"Оснований для паники точно нет": Владимир Путин высказался о курсе рубля

Владимир Путин выступил на пресс-конференции в рамках завершения делового визита в Казахстан. Российский лидер затронул в беседе с журналистами разные темы, в том числе и касающиеся курса рубля. В последние несколько дней доллар и евро пробили отметку в 100 рублей. Однако Путин дал понять, что волноваться не нужно.

Он отметил, что ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет. Российский президент объяснил, что колебания курса рубля определяются многими факторами, передает ТАСС.

"Это... связано и с платежами в бюджет, и с ценами на нефть. Тут очень много факторов сезонного характера", - отметил российский лидер.

Также Путин заявил, что есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ.