Путин: Российская армия будет занимать все новые позиции в зоне СВО

В ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ Владимиру Путину задали вопрос про новейшие дроны со специальными чипами, которые позволяют обходить наши средства радиоэлектронной борьбы. Западные страны планируют передать такие устройства Украине.

Путин подчеркнул - с российской стороны будет мгновенный ответ. Ведь у нас много бойцов с отличным инженерным образованием. И дроны модифицируют прямо в зоне СВО.

"Очень быстро приходит информация. Кто быстрее реагирует - тот выигрывает. Российская армия наступает по всей линии соприкосновения. Постепенно мы будем занимать новые и новые позиции", - добавил президент.