Путин публично обратился к Меркель: "Ангела, пожалуйста, извини меня"

В Астане прошла пресс-конференция Владимира Путина в рамках завершения государственного визита в Казахстан. Российский президент ответил на самые разные вопросы. Речь зашла даже о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая во время своего приезда в Россию испугалась черного лабрадора Путина по кличке Конни.
Путин заявил, что не знал о боязни Меркель собак и специально не "пугал" ее. Более того, он уже говорил ей об этом и уверял, что никогда бы этого не сделал, если бы знал. Российский лидер объяснил, что, наоборот, надеялся создать "непринужденную, приятную атмосферу", сообщает ТАСС.
"Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, - я понимаю, что это маловероятно сегодня, - вдруг когда-нибудь приедешь - ни в коем случае не буду этого делать", - пообещал Владимир Путин.