Путин публично обратился к Меркель: "Ангела, пожалуйста, извини меня"

В Астане прошла пресс-конференция Владимира Путина в рамках завершения государственного визита в Казахстан. Российский президент ответил на самые разные вопросы. Речь зашла даже о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая во время своего приезда в Россию испугалась черного лабрадора Путина по кличке Конни.

Путин заявил, что не знал о боязни Меркель собак и специально не "пугал" ее. Более того, он уже говорил ей об этом и уверял, что никогда бы этого не сделал, если бы знал. Российский лидер объяснил, что, наоборот, надеялся создать "непринужденную, приятную атмосферу", сообщает ТАСС.