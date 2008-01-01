Путин констатировал полную утрату Европой политической самостоятельности

Владимир Путин заявил по итогам саммита ОДКБ, что Европа перестала существовать как независимый центр мировой политики. Даже в ущерб себе Старый свет действует по указке американской администрации. Это касается и внутренних политики и экономики, и вопроса о вхождении Украины в НАТО.

"На все наши возражения плевать хотели. Просто шли своими путем. Вот так и складывались отношения в том числе и с Европой. Мне европейские лидеры говорят - мы же против, чтобы Украина была в НАТО. Я спрашиваю - а зачем же вы открыли в 2008 году для них ворота в НАТО? Они отвечают - американцы на нас сильно нажали. А если завтра на вас нажмут еще сильнее? Вы опять со всем согласитесь?", - сказал российский лидер.