Артисты Василий Овсянников и Мария Воронова посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Народный артист России, певец и музыкальный педагог Василий Овсянников и заслуженная артистка России Мария Воронова встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в столице. Воронова призналась, что приехала сюда впервые, но приятно удивлена, насколько быстро происходит работа, и рада, что нет очередей и долгого ожидания. В свою очередь Василий Овсянников пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.

"То, что я сегодня увидел здесь, я был не просто удивлен, а гордость во мне сыграла. На таких людях и держится Отечество российское. Это почетно для каждого россиянина. Пожелаю одного – холодной головы и горячего сердца", - пожелал артист.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

В России растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приемные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Выбрать профессию помогут специалисты. В пунктах отбора можно спросить совета у бойцов элитных подразделений.