Дети Киркорова бросили элитную школу в Дубае

В прошлом году дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин покинули Россию и стали учиться в одной из самых престижных школ Дубая. Говорят, за годовое обучение одного ребенка в этом заведении берут около 64 тысяч долларов (почти 6,5 миллиона рублей). Однако сейчас стало известно, что наследники поп-короля вернулись в Россию.

"Филипп не хочет пока разглашать название школы, переживает за детей. Новая школа, куда пошли Алла и Мартин, находится неподалеку от их дома в Мякинине. Учатся дети по восьмибалльной системе оценок. Обучение там стоит миллион рублей в год на одного ребенка", - рассказали "КП" в близком окружении певца.

Ранее в интервью Филипп Киркоров признавался, что старается уделять детям как можно больше времени. И если Мартин радует отца высокими отметками и достижениями в спорте, то Алла-Виктория проявляет крутой нрав и учится не очень прилежно.

"Чуть что - сразу в слезы. Повлиять на нее бывает очень непросто. Возраст непростой... Игры, гаджеты... С Мартином немного попроще, он спортсмен, отличник. Но Алла-Виктория… характер непростой, но понятно в кого. При этом я-то в школе был отличником", - сетует Киркоров.

При этом певец не ругает наследницу, позволяя ей искать себя. Филипп считает, что лучше пусть в детстве дочь побудет "фурией", чтобы взрослой стать более спокойной и собранной.