Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта, с которым ознакомил журналистов премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно". По его словам, ЕС принижал статус Грузии, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, поэтому принятое правящей партией решение позволит избежать репутационного ущерба, передает ТАСС.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинская нация - гордая и самолюбивая, с богатой историей, и для страны неприемлемо, чтобы ее интеграцию в Евросоюз считали "милостыней".

Ранее Мария Захарова посоветовала Грузии не рассчитывать на будущее в ЕС. Полагать, что Евросоюз еще кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо, считает она. Захарова подчеркнула, что "европейское будущее" Вашингтон "только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами".