Больной раком Наталье Сенчуковой сделали операцию

В 2018 году солисту группы "Дюна" Виктору Рыбину и певице Наталье Сенчуковой поставили неутешительный диагноз - базальноклеточный рак. Артисты объявили об этом на одном из телевизионных шоу и высказали мнение, что могли спровоцировать онкологию частые путешествия в жаркие страны и долгое пребывание на солнце.

Казалось, что популярные исполнители смогли победить коварную болезнь, однако в свежем интервью Виктор Рыбин сообщил не очень хорошие новости. Оказалось, недуг они пока не вылечили. Более того, недавно Наталья Сенчукова перенесла хирургическое вмешательство.

"Наташа вон полтора месяца назад операцию на ноге перенесла, удалили ей небольшую базалиому. Сейчас восстанавливается, рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий. Хорошо, что у этой болезни неагрессивный тип, сильно жизнь она не портит, главное — постоянно следить, чтобы новых высыпаний не появилось", - рассказал Рыбин.

Мало того, певец сообщил, что не так давно тоже обнаружил у себя пятно, однако выжег его неким кремом. Однако лечащий врач его за это отругал, сообщает lady.mail.ru.

"Онколог мой меня за это чуть не убил, так орал! Но потом поржал надо мной… И сказал быть внимательным: если эта штука опять стала появляться, спустя время может еще раз в этом же месте вылезти. Надо следить. И правда, спустя время смотрю — не соврал врач. Сейчас наблюдаю, чтобы расти не начала, иначе тоже придется хирургическим путем удалять. Но я этой болячки не боюсь — в наше время и пострашнее есть", - оптимистично отметил артист.