В Минобороны рассказали об ударах в ответ на ракетные пуски ВСУ вглубь России

25 и 26 ноября уничтожены пять установок, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, три пусковые установки РСЗО HIMARS. Кроме того, в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США, а в Одессе уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА по территории Украины. Об этом рассказал Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Казахстане. По его словам, поражено 17 целей. Ночной удар стал ответом на непрекращающиеся удары со стороны ВСУ по территории России, подчеркнул Путин.

Инфраструктура военных аэродромов ВСУ стала целью ударов армии России. Как сообщили в Минобороны, поражение нанесли авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок. Удары нанесены также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.