Силы ПВО сбили почти полсотни дронов ВСУ над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории отражали минувшей ночью силы противовоздушной обороны. Над российскими регионами сбито 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Массированную атаку предпринял противник на Ростовскую область. ПВО сбили над регионом 29 беспилотных летательных аппарата. Восемь украинских беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, еще один – над территорией Крыма.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, за прошедшую ночь на северо-западе региона уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА. Есть повреждения частных домов. Обошлось без жертв и пострадавших.