Представлены новые герои спецоперации

Информация о новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Никита Гоба доставлял боеприпасы на позиции российских войск. У линии соприкосновения автомобиль, которым управлял Никита, попал под массированный обстрел неприятеля. Умело маневрируя, рядовой Гоба сумел вывести машину из-под вражеского огня и своевременно доставил боеприпасы на передовую. Это позволило штурмовикам, не сбавляя темпов наступления, выбить неонацистов из укрепрайона.

Рядовой Ренат Абдуллин в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков обнаружил смешанное минное поле противника. Несмотря на ночное время и непрекращающиеся артиллерийские обстрелы ВСУ, Ренат оперативно разминировал участок, обеспечив штурмовикам проход вглубь обороны врага. Под натиском неожиданной атаки неприятель отступил.