Информация о ситуации в Курском приграничье. Сокрушительные удары по военным объектам и технике ВСУ наносит армейская авиация. Работают в группе - штурмовиков и бомбардировщиков в ходе боевого вылета прикрывают сверхманевренные истребители Су-35С. На кадрах Минобороны - уничтожение радиолокационной станции ПВО противника.

Огонь с воздуха - надежное прикрытие для штурмовых отрядов. При поддержке авиации и артиллерии бойцы разведотряда группировки "Север" уничтожили скопление бронетехники и живой силы в одном из пунктов временной дислокации ВСУ. На боевых машинах наши военные ворвались в населенный пункт. Не выдержав стремительного натиска, боевики бежали. Попытки неонацистов перейти в контратаку были сорваны.

Точно в цель бьют расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников. 122-миллимитровыми снарядами ударили по зданию с пехотой. Первым попаданием укрытие было разбито, неприятель уничтожен.

А это уже кадры из Запорожской области. Огнем "Града" артиллеристы группировки "Днепр" накрыли укрепленные позиции врага. После каждого удара расчет оперативно меняет дислокацию, не позволяя противнику сделать ответный ход.