Профицит бюджета России за 9 месяцев составил почти 580 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

За счет этих средств удалось увеличить поддержку инновационных предприятий и обеспечить ресурсами нацпроекты. Также речь шла о развитии транспортных коридоров - на Азово-Черноморском и восточном направлениях, а также международного "Север-Юг". Что касается дорожного строительства, то до конца года завершится прокладка новой магистрали от Краснодара до Темрюка. Она соединит трассы "Дон" и "Таврида" и позволит повысить трафик в сторону Крыма до 40 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, закончен капитальный ремонт на ряде участков трассы "Кавказ" до границы с Азербайджаном.

Еще одна важная тема - помощь регионам, в том числе в рамках поручения президента по модернизации ЖКХ.