В столичном УФНС напомнили о необходимости оплатить налоги до 2 декабря

До 2 декабря россиянам нужно заплатить транспортный, земельный и имущественный налоги, а также новые налоги – на вклады и высокий доход, рассказали в УФНС России по Москве.

Примечательно, что все налоги прописаны в одной квитанции. То есть в уведомлении будет прописан каждый налог, но оплата пройдет единым платежом. Просто потом деньги распределяться автоматически.

В случае, если человек просрочит оплату, его будут ждать санкции. Начиная со следующего дня будет начисляться пеня в размере 1/300 ключевой ставки ежедневно.

Однако некоторые категории граждан вовсе могут не платить налог. Это, например, пенсионеры. Важный момент: необходимость оплатить налоги касается только физических лиц, передает "Москва 24".

Ранее глава ФНС Даниил Егоров доложил Владимиру Путину о результатах работы ведомства. Благодаря введению упрощенной автоматизированной системы удалось в два раза сократить количество должников - более 20 миллионов плательщиков смогли рассчитаться с государством. Растут доходы бюджета от онлайн-торговли и подоходного налога. Важным источником пополнения государственной казны остается и торговля углеводородами на внешнем рынке.