Дочь Никиты Михалкова едва не сварилась в кипятке на съемках

Стало известно, что младшая дочь прославленного режиссера Никиты Михалкова Надежда пострадала на съемках фильма "Первый номер", который, к слову, на днях презентовали в одном из кинотеатров Москвы.

По сюжету героиня Михалковой сидела в наполненной водой ванне. Однако по какой-то причине съемки затянулись, и Надежда просидела в джакузи полтора часа. Мало того, в какой-то момент ванну наполнили горячей водой. Вначале актриса мужественно терпела неудобства, но в итоге больше не смогла терпеть.

"Меня засунули в горячую ванну и долго там держали. Я спросила, это уже Страшный суд, когда варишься в котле. А мне еще нужно было сыграть и сказать текст", - рассказала Михалкова.

В свою очередь режиссер Клим Козинский, глядя на актрису, долго не мог понять, почему она так раскраснелась. А когда он коснулся воды, то все понял и страшно разозлился.

"Я вижу в кадре, что Надя с каждой секундой становится все более красной. Я не мог понять, что происходит. Прошел туда, засунул руку в эту ванну и практически обжег руку. Как я орал!" - сообщил режиссер ленты.

В результате Надежде Михалковой стало плохо, и полтора часа команда приводила ее в чувство, сообщает "КП".