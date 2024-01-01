В Финляндии решили смягчить алкогольное законодательство

Финский товарищ, печень береги. В благополучной Финляндии врачи тревогу бьют. Правительство решило сделать послабление гражданам – любителям приложиться к бутылке. Алкогольное законодательство хотят смягчить. Те, кто уже не может встать с дивана, теперь сможет заказать веселящий напиток на дом, алкомаркетам разрешат торговлю онлайн.

Финская Ассоциация заболеваний почек и печени напомнила – в стране смертность от цирроза, вызванного алкоголизмом, самая высокая в Европе. Замучились алкашей лечить. Но правительство печется об экономике. После вступления страны в НАТО и возведения забора на границе с Россией поток туристов из нашей страны упал почти до нуля. Закрываются отели и магазины, в этом году внешняя торговля рухнула почти на 6 процентов. Как тут без алкоголя?

Статистика Всемирной организации здравоохранения. Потребление алкоголя в 2024-м году. Молдавия, Литва и Чехия – первая тройка любителей упиться в дым. Россия в этом списке на 16 месте – шокирующая новость для тех, кто до сих пор считает, что наша страна – это балалайка, водка и медведь.

Любители конспирологии отметили, что в первую десятку пьющих стран угодили только две бывшие советские республики Литва и Латвия, вступившие в ЕС, другие страны постсоветского пространства даже в первую двадцатку не попали. Может, потому, что европейских радостей еще не отведали?

Страны Западного клуба, привыкшие кичиться изобилием, вдруг начали с тревогой замечать: процветанием затронута лишь небольшая часть населения, многие даже овощей и фруктов купить не могут. В Канаде растет число заболевших цингой, о которой после 18 века мало где слышали. Дефицит витамина C у населения. Журналисты отправились в магазин.

От цинги до цирроза печени – волнующие признаки всеобщего процветания. В мире, где все в действительности не так, как на самом деле.