Политолог Марков: Украинцы мечтают, чтобы "Орешник" ударил по Зеленскому

Почему Москва не скрывает, а, напротив, очень чётко обозначает военные цели? Почему политика официального Киева, мягко говоря, идет вразрез с мнением жителей страны? И за что представители ВСУ называют своих сограждан крысами?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Путин четко сказал, что нынешнее руководство киевского режима – оно нелегитимное, это узурпаторы. Политический туризм в Киев со стороны Запада резко уменьшится. Уверен, что большинство жителей Украины мечтают, чтобы "Орешник" ударил по Зеленскому и уничтожил", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео