Задержан глава соццентра на Алтае, где от отравления погибли люди

В Алтайском крае задержан директор центра социального обслуживания "Рубикон", где от отравления погибли три человека и более 20 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья". Расследование также контролирует прокуратура края.

В ближайшее время следователи направят ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Согласно информации из открытых источников должность председателя правления занимает Алик Гельфенбайн.

Инцидент произошел в селе Калистратиха накануне. Трое постояльцев центра отравились насмерть, еще 21 человека отвезли в больницу. По словам жены Гельфенбайна, бездомные скончались от ротавируса. Первым якобы заболел мужчина, которого недавно привезли в центр.

"Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас", - рассказала она RT.