32 силовика пострадали в ходе ночных протестов в Грузии

32 сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе ночных беспорядков в Грузии.

Провокаторы намеренно нападали на полицейских, пытались ослепить их лазером, пишет RT. У раненых серьезные травмы головы, глаз и тела.

43 протестующих задержали по административным статьям за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, сообщили в грузинском МВД.

Акция протеста вспыхнула в Грузии после решения премьер-министра Грузии Ираклия Кохабидзе отложить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Президент страны Саломе Зурабишвили решение не поддержала и вышла на площадь к протестующим.

Демонстранты поджигали покрышки, мусорные баки и баррикады. В настоящий момент протестующие вытеснены с проспекта Руставели в центре Тбилиси. Спецназ применил слезоточивый газ и водометы.