Глава Минобороны России прибыл с визитом в КНДР

Начался официальный визит министра обороны России Андрея Белоусова в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии состоялась в международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна. Белоусова у трапа самолета приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

В Минобороны добавили, что во время визита министра обороны России в КНДР запланированы двусторонние встречи. Белоусов проведет переговоры с представителями военного и военно-политического руководства республики.