Собянин: Более 100 км газопроводов прокладывают и реконструируют в Москве каждый год

В Москве ежегодно прокладывают и реконструируют свыше ста километров газопроводов. Всего в столичной системе более девяти тысяч труб.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В настоящее время активные работы идут в ТиНАО. Там построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов ещё один - "Никольский".

Чтобы обеспечить независимость от импорта, в "Мосгазе" наладили производство собственного оборудования. Также сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области.