МЧС рекомендовало россиянам укомплектовать "тревожный чемоданчик"

"Тревожный чемоданчик" поможет человеку продержаться в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей. МЧС призывает россиян заранее укомплектовать набор необходимых для выживания предметов.

Спасатели пояснили, что "тревожным чемоданчиком" принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях. Они облегчат человеку период ожидания эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации - будь то землетрясение, наводнение или пожар.

В МЧС пояснили, что в каждом конкретном случае "тревожный чемоданчик" комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека. Лучше следовать туристическому правилу и паковать легкие предметы и предметы первой необходимости. Это аптечка, фонарик, нож, сменное белье, еда. Чтобы защитить содержимое от влаги, надо использовать вакуумные пакеты с зажимом – или же перед укладкой вещи упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, обмотав их скотчем.

Подчеркивается, что хранить такой набор необходимо тем, кто проживает в зонах возможных землетрясений, цунами, часто повторяющихся серьезных наводнений, лесных пожаров. Также это актуально для жителей районов по соседству с предприятиями с вредными веществами, а также в районах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.