Забрасывали правоохранителей камнями, возводили баррикады и поджигали мусорные баки. Резкое обострение ситуации в Грузии. Ночью митинг оппозиции перерос в массовые беспорядки. Манифестанты во главе с прозападным президентом Саломе Зурабишвили решили пойти по украинскому сценарию из-за несогласия с парламентом страны. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Раненые - с обеих сторон.

Это те, кого архитекторы цветных революций потом назовут беззащитными демонстрантами и борцами за демократические ценности. Мирно, с молотками в руках пытаются взять штурмом парламент Грузии. Как и когда-то украинцы свое право на европейские кружевные трусики, грузины отстаивали с кулаками. Собственно, и лозунги со времен Евромайдана не сильно изменились.

На прошедших недавно парламентских выборах граждане страны большинством голосов поддержали правящую партию "Грузинская мечта". Легитимные власти решили, что грузинская мечта - это не вассальная зависимость от Брюсселя. Заморозили переговоры о членстве в ЕС до 2028 года и отказались от бюджетных грантов ЕС. Обосновали это так: Грузия может быть полноправным и самодостаточным членом европейской семьи, а не попрошайкой и прихлебателем, которого достаточно подкармливать печеньем и всегда можно шантажировать денежным пайком

Горящие мусорные баки, агрессивного вида молодые люди, скрывающие свои лица под масками, флаги ЕС. Эта картинка хорошо знакома всем по Украине. Так начинался Евромайдан. 11 лет назад. Примерно в это же самое время - в конце ноября. А в Грузии еще и под занавес президентства Саломе Зурабишвили, ранее имевшей двойное гражданство и французский паспорт. Ее полномочия истекают 16 декабря.

Правящая партия пока выигрывает противостояние с главой государства. Поэтому цветная революция может стать для Зурабишвили последним шансом удержаться у власти, а, значит, и у кормушки. Она поощряет протестующих.

Последствия госпереворота, который мадам Зурабишвили всячески провоцирует, ставленницу запада не волнуют. Как не тревожили они и украинских временщиков. Водометы - вынужденная мера полиции. Ледяной душ призван отрезвить одурманенных вседозволенностью протестующих. С его помощью спецназу удалось зачистить территорию перед парламентом и подготовить центр города к предстоящему рабочему дню. Вслед полицейским летят петарды.

В результате беспорядков пострадали как минимум 18 силовиков. Количество арестованных уточняется. Протестующие оказывали сопротивление и пытались отбить задержанных правонарушителей.

Сейчас движение автомобилей по проспекту Руставели восстановлено. В парламенте Грузии введен красный уровень безопасности. Кто может зайти внутрь, определяет лично глава аппарата заксобрания. Коммунальные службы продолжают убирать центр Тбилиси после ночных погромов. Но, судя по всему, порядок здесь воцарится ненадолго. Лидеры так называемой оппозиции призывают людей вновь выйти на улицы в пятницу в 7 вечера.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"