Российские войска прорвали оборону неонацистов на Харьковском направлении. С мест сообщают о тяжёлых боях в Волчанске. Киевских радикалов выбили из нескольких многоэтажных зданий. А в районе Курахова сорвана крупная ротация ВСУ. Наши бойцы закрепляются южнее водохранилища и не позволяют противнику перебрасывать резервы. Продвижение - и на других участках фронта.

Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожают опорный пункт ВСУ и бронетехнику. "Гиацинты" бьют точно в цель.

Скорость и слаженность здесь главное – это не даёт врагу продвигаться. Получив координаты, расчёт артиллеристов тремя точными выстрелами уничтожил огневые точки и фортификации противника. Корректирует огонь беспилотник "Орлан-30". А это уже украинские позиции на Ореховском направлении в Запорожье. Под "Градом" российской группировки "Днепр". Артиллеристы работают и днём, и ночью – чтобы оставаться недосягаемыми для дронов ВСУ.

Пристреливаются тремя снарядами, а дальше летят уже 10-15. Бьют по расчётам беспилотников и качающим миномётам. И здесь тоже главное – время.

А так выглядят только что освобождённые участки фронта. Тяжёлая техника расчищает дороги от уничтоженной, а иногда и попросту брошенной техники противника. Но сначала работают сапёры. Они разминируют не только дороги, но и саму вражескую технику.

Но прежде чем по позициям ВСУ отработает артиллерия, на них двинутся штурмовые группы или, тем более, уже пойдут инженерные войска, сначала работает разведка. Разведчики Южной группировки войск не позволили ВСУ подтянуть резервы на занимаемые позиции. В результате они перешли под контроль наших войск.

Методично выдавливают врага и из Курской области. Сообща работают авиация – истребители Су-35С во время боевого дежурства уловили излучение радиолокационной станции украинской ПВО. Артиллерия тульских десантников бьёт по пехоте ВСУ в Кореневском районе.

А разведчики группировки войск "Север" уничтожают противника в приграничных районах.