Стало известно о планах Запада оккупировать остатки Украины. НАТО намерена ввести на территорию страны 100 тысяч солдат под видом миротворцев. Об этом заявили в Службе внешней разведки России. Кроме того, по данным ведомства, страны альянса активно требуют от западных компаний, работающих на ВПК, отправки на нужды киевскому режиму специалистов и оборудования для производства вооружений. Впрочем, накачка Украины военной техникой все больше напоминает процесс наполнения водой бездонной бочки.

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