Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня. С таким заявлением выступила пресс-служба армии Ливана.

Как утверждают в Бейруте, за последние двое суток, то есть с момента вступления в силу режима перемирия, ВВС еврейского государства неоднократно пересекали воздушное пространство Ливана и нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

В ЦАХАЛ факт авианалета признали. Ранее израильская разведка сообщала, что выявила подозрительную активность на складе ракет "Хезболлы" на юге Ливана. В результате военная цель была атакована.

И сегодня стало известно: израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии готовиться к полномасштабной войне, в случае если шиитское движение нарушит договоренности о перемирии.