В России организовали масштабную акцию "Эстафета добрых дел"

Формируют гуманитарные колонны в зону СВО, оказывают адресную помощь жителям, проводят "Уроки мужества" и тематические встречи. Ко дню основания партии "Единая Россия" представители объединения организовали масштабную акцию "Эстафета добрых дел". Она проходит в целом ряде регионов.

В столице активисты навестили участников спецоперации в военном госпитале имени Бурденко. Бойцам, которые проходят лечение, доставили тёплые вещи, продукты, а также организовали концерт.

В Тюменской области представители партии передали на нужды СВО легковые автомобили и квадроциклы. В Орловской - доставили в пункт временного размещения, где находятся жители Курской области и ЛНР, предметы первой необходимости. Детям передали игрушки и организовали мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.