Синоптики предупредили россиян об аномально теплом декабре

Температура воздуха выше нормы ожидается в декабре на большей части территории России. Необычной назвал такую ситуацию научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в большинстве регионов европейской части страны выпадет нормальное количество осадков. Дефицит будет наблюдаться на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях, передает "Интерфакс".

Тепло метеорологи прогнозируют в восточных частях европейской части страны, Северо-Западного федерального округа, Центрального и Приволжского федеральных округов и на Урале. Также выше нормы температура будет на большей части Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. При этом, по словам Вильфанда, аномально высокие температуры не повлияют на снежный покров – 90% выпавших осадков не растает.