В НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта.

У альянса нет перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя, поэтому "заморозка" нужна для возможности восстановить боеспособность ВСУ и последующего реванша, заявили в Службе внешней разведки (СВР).

Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время "перемирия" НАТО планирует восстановить украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

для решения вышеперечисленных задач страны Запада планируют фактически оккупировать Украину под видом развертывания "миротворческого контингента": черноморский регион возьмет Румыния, западные области - Польша, центр и восток страны – Германия, северные области (включая столичный регион) – Великобритания.

"Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - уточнили в СВР.