Крупнейшие держатели госдолга США начали избавляться от облигаций

Япония и Китай – крупнейшие в мире держатели американского государственного долга – начали избавляться от облигаций. В течение третьего квартала 2024 года Япония, которая владеет госдолгом на 1,1 триллиона долларов, продала его на 61,9 миллиарда. За то же время Китай, скупивший на 0,75 триллиона долларов долгов США, избавился от облигаций на 51,3 миллиарда в американской валюте.

Эксперты связывают продажу трежерис с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа. А некоторые аналитики рынка замечают, что поводом могло стать неожиданно резкое снижение ставки Федеральной резервной системы. Специалисты поясняют: когда ставка снижается, доходность госдолга падает, передает РИА Новости.

Также предполагают, что Япония и Китай пытались за счет продажи получить средства для решения собственных проблем. Токио сталкивается с резким снижением курса иены, а Пекину приходится бороться с дефляцией. В таких условиях отказаться от вложения в иностранные ценные бумаги логично.