Дочери Брюса Уиллиса показали новые снимки неизлечимо больного актера

Состояние 69-летнего Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться. Страдающий деменцией актер практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему все сложнее и сложнее.

Накануне Брюс отметил День благодарения в окружении своих дочерей — Таллулы и Скаут. Девушки опубликовали в своих соцсетях фотографии, на которых сидят рядом с любимым отцом. Актер с нежностью улыбался. В руках у него была табличка "Лучший папа на свете".

О болезни "крепкого орешка" стало известно два года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает и с трудом узнает близких и друзей.