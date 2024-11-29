Российские туристы объявили голодовку на круизе в Антарктику

Российские и китайские туристы устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктиду.

13 ноября круизный лайнер Swan Hellenic Diana вышел из Кейптауна (ЮАР) и направился в сторону Антарктиды. Через несколько дней капитан объявил о поломке одного из двигателей. Судно замедлилось, но продолжило движение, несмотря на неисправность. Туристам сообщили, что корабль не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком на конечную точку маршрута – в Аргентину.

Круизная компания Swan Hellenic отказалась возмещать расходы за билеты в полном объеме. Стоимость одного составляла от 485 до 694 тысяч рублей. В знак протеста туристы начали голодовку. Китайцы грозятся взять корабль под контроль.

"Я и еще двое ребят из России объявили голодовку. Мы сели напротив столовой и сидим - в ответ на предложение компании. Без воды, без еды", - рассказала одна из туристок в своем Telegram-канале (цитата по "Известиям").

Всего на борту находятся порядка 170 пассажиров. Девять человек написали жалобу в Международную морскую организацию, а также готовят иски в суд.

Ранее порядка 600 россиян застряли на лайнере "Спектр морей" (Spectrum of the Seas). Корабль совершал семидневный круиз по Азии. Корабль должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, но в японском порту Йокогама случилась поломка. Из-за переноса сроков прибытия в Китай у многих туристов сгорели дорогие невозвратные билеты.