Белоусов: Москва и Пхеньян заложили основу для новой системы безопасности

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР, стал важнейшим результатом встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына. Он призван стабилизировать обстановку в Северо-Восточной Азии, снизить риск рецидива войны на полуострове - в том числе с применением ядерного оружия, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Договор был подписан в июне, он предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц соглашения. Этот документ должен заложить основу для новой евразийской системы безопасности, убежден Белоусов.

Российский министр подчеркнул на переговорах с главой минобороны Корейской Народно-Демократической Республики Но Гван Чхолем в Пхеньяне, что договор призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Соглашение снизит риск рецидива войны на полуострове.