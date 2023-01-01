Московская пенсионерка отдала мошенникам 90 миллионов рублей

Пенсионерка из Москвы за год передала телефонным мошенникам почти 90 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года 83-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ей "занялись" мошенники. Бабушка поверила ему и в течение года снимала со своих счетов различные суммы и передавала их курьеру.

"Женщина отдала все сбережения, а также денежные средства от продажи акций банка и квартиры на шоссе Энтузиастов", - рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Сбербанке рассказали, что мошенники научились использовать гибридный способ воздействия на людей, поэтому им так легко удается обмануть россиян. Злоумышленники ловко комбинируют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями.