Макрон выбил иммунитет от МУС для Нетаньяху на территории Франции

Франция признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Однако президент страны Эммануэль Макрон выбил иммунитет от МУС для Нетаньяху на французской территории. Издание Le Point со ссылкой на источники в окружении Макрона сообщает о телефонном разговоре президента  с премьером Израиля.

По данным издания, во время этого телефонного разговора были урегулированы последние разногласия между двумя лидерами. Взамен Париж получил роль в переговорах по прекращению огня в Ливане. О причинах такой заинтересованности главы Франции в причастности к урегулированию конфликта издание не сообщает.

Международный уголовный суд в Гааге больше недели назад выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Однако теперь сообщается, что Нетаньяху может посещать территорию ЕС без особых ограничений. А Макрон подчеркивает свое активное участие в переговорах по ливанскому урегулированию.