Стартовал пятый сезон конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Его главная задача - находить и отмечать яркие полезные инициативы, которые помогают продвигать активный и здоровый образ жизни.

Торжественное открытие и начало приёма заявок на участие состоялось на ледовой арене в столице. Министр спорта Михаил Дегтярёв и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов совершили символическое вбрасывание шайбы перед началом матча КХЛ между московскими командами "Динамо" и ЦСКА.

За предыдущие сезоны благодаря конкурсу было открыто множество хоккейных проектов. Всего представлено 8 номинаций. Победители получат денежное вознаграждение, а главный приз за лучший проект составит 1 миллион рублей. Приём заявок продлится до 14 марта следующего года.