Южный колорит в самом центре Москвы. В парке Зарядье стартовали Дни республики Крым. Организаторы предлагают жителям и гостям столицы познакомиться с туристическим потенциалом полуострова, который предоставляет широчайшие возможности для отдыха не только в летний период, но и зимой.

Гостей ждут разнообразные презентации, мастер-классы, обширная культурная программа. Так, все желающие смогут продегустировать крымские сладости и травяные чаи, испытать лечебные свойства знаменитых сакских грязей, насладиться ароматом натуральных масел.

Посетителям предложат самим создать сувениры из гальки и посетить соревнования улиток.