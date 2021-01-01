Главное здание СК России впервые стало местом преступления

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признано местом преступления.

Как стало известно правоохранительным органам, в нем совершались хищения вещественных доказательств.

По данным "Коммерсанта", замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко крал вещдоки по уголовным делам, которые находись у него в производстве. Украденные вещи и средства он тратил на покупку машин и недвижимости, которые были оформлены на членов его семьи.

Уголовное дело против Избенко возбудили 12 октября 2023 года. Осенью того же года полковник юстиции сбежал от правосудия в ДНР. Однако сотрудники ФСБ его там нашли. Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти – в крупном.

Избенко в течение своей карьеры занимался расследованием ряда резонансных уголовных дел, среди которых - авиакатастрофа самолета Falcon в аэропорту "Внуково", теракт над Синайским полуостровом, стрельба, устроенная в казанской гимназии в 2021 году.