Военнослужащие украинской армии не подчиняются приказам командования. Они целыми подразделениями бегут с поля боя и сдаются в плен. Украинский чиновник рассказал агентству Associated Press о главной проблеме ВСУ.

По словам источника агентства, украинские военные покидали боевые позиции во время боевых действий, из-за этого погибали их товарищи. В нескольких ситуациях крупные подразделения бежали с поля боя, обнажая фланги, куда заходили российские части.

Агентство пишет, что десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности". Деморализованные военные ВСУ уходят в отпуск по болезни и больше не возвращаются на фронт. Другие вступают в конфликт с командирами и отказываются выполнять приказы.