Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Рядом с посёлком Селятино на 53-м километре Киевского шоссе сегодня открылась новая разворотная эстакада. Как заявил в своих соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, участок небольшой, но важный. Дорога позволит повысить пропускную способность как Киевского шоссе, так и юго-западного сектора ЦКАД.

Традиционный сигнальные гудки - и машины начинают движение. По обновленному участку Киевского шоссе в обе стороны теперь можно проехать сразу по 3-4 полосам, пропускная способность трассы выросла, а благодаря установленным шумозащитным экранам те, кто живет рядом, не испытают неудобства.

"Открыли движение по небольшому, но важному участку дороги — на 53-м км Киевского шоссе рядом с посёлком Селятино. Построили и реконструировали 2,6 км дорог, установили шумозащитные экраны, сделали разворотную эстакаду из центра в сторону ЦКАД", - сообщается в соцсетях мэра столицы.

Небольшая, но очень важная дорога разгрузит юго-западный сектор ЦКАД, а также сделает безопасным выезд из поселка Селятино. Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный удобный проезд, без пересечения транспортных потоков федеральной трассы. Тем самым подтверждая реализацию удобной и быстрой транспортной логистики.

"Выполненные работы позволили улучшить транспортную ситуацию на данном участке, увеличили пропускную способность магистрали до 3-4 полос движения в каждом направлении. Улучшили транспортную доступность поселка Селятино и близлежащих населенных пунктов", - сообщил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

В процессе реконструкции трассы строители переложили больше 6 км инженерных коммуникаций и благоустроили прилегающую территорию.

А так выглядит система датчиков, которая контролирует обледенения дорожного покрытия, в случае необходимости сигнал передается на серверную и уже оттуда по трубам поступает реагент, который в последствии распыляется по асфальту.

Работы на этом участке дороги будут продолжены, сейчас в рамках дополнительных мероприятий ведется проектирование участка основного хода Киевского шоссе от ЦКАД до поселка Селятино протяженностью 1,8 километра. Приступить к строительству планируют в первом квартале будущего года.