Маршрутка протаранила остановку на западе Москвы

Два человека пострадали при наезде маршрутки на автобусную остановку на западе Москвы. Авария произошла утром на улице Академика Анохина.

Микроавтобус приближался к остановке "Детский сад", но в какой-то момент, машина выскочила на тротуар и врезалась в павильон. По предварительным данным, в эту минуту там никого не было. Пострадавшие - пассажиры маршрутки. Так, у одной женщины повреждены мягкие ткани ноги. Помощь ей оказали на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

А это кадры с Павелецкой набережной. Там накануне поздно вечером автобус сбил пешехода. По предварительной информации, мужчина потерял равновесие и упал под колеса, когда автобус подъезжал к остановке. От полученных травм он скончался. До глубокой ночи на месте происшествия работали оперативные службы.