В Музее Москвы покажут, как менялась жизнь горожан сквозь призму эпох

За что в столице штрафовали извозчиков, где 200 лет назад покупали продукты и как освещались улицы? На эти вопросы поможет ответить новая масштабная выставка в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

Посетителей ждёт более двух тысяч экспонатов, и в таком объёме коллекция представлена впервые. Это археологические находки, живопись, графика, фотографии, предметы декоративного искусства и многое другое. Выставка расскажет об архитектуре города, его культуре и развитии. Но главными героями экспозиции, несомненно станут именно москвичи. Гости смогут проследить, как менялась их жизнь сквозь призму эпох.

"Мы рассказываем и про древнейшую Москву, и про Московское средневековье, роста ремесленных слобод, про Москву 17, 18,19 веков с точки зрения изменения сословного общества, возникновения новых профессий, устройства городской жизни", - рассказала Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.