Российская армия за минувшую неделю освободила четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области.

В пятницу наши бойцы установили контроль над селом Воровское, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр".

Воровское находится к западу от города Селидово. Украинские власти в 2016 году переименовали его в Юрьевку, но в ДНР это переименование не признали.

Ранее сообщалось о взятии Новой Ильинки (ДНР), Раздольного (ДНР) и населенного пункта Копанки (Харьковская область).

Ранее ВС России ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ у Селидова. Дорога ведет в Покровск, через нее шла большая часть снабжения противника.