Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине. На это нет никаких шансов, Россия уже победила. Мнение доктора Стивена Старра, экс-директора научной программы в Университете Миссури, приводит American Conservative.

США, НАТО и их марионетка Украина потерпели сокрушительное поражение на поле боя от российских военных, вооруженных оружием, намного превосходящих все, чем располагает Запад, пишет издание. Подчеркивается, что все это за счет народа Украины, который, потеряв более миллиона убитыми и ранеными, полностью уничтожен.

Доктор напоминает о заявлении России по поводу поправок в ядерную доктрину. В дальнейшем Москва будет рассматривать нападение неядерной страны, которую поддерживают державы, обладающие ядерным оружием, как совместное нападение. Продолжение боевых действий на Украине лишь приведет к дальнейшему ее разрушению, а также ухудшению ситуации в Европе.