В Кремле оценили планы Запада оккупировать Украину

Размещение миротворческого контингента возможно только с согласия сторон конфликта на Украине. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию Службы внешней разведки России о планах Запада оккупировать Украину.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад для решения своих задач готов пойти на оккупацию украинских территорий. Для этого, считают в СВР, на Украину могут ввести так называемый миротворческий контингент.

По данным разведки, территории, которые поделят между собой Румыния, Польша, Германия и Великобритания, уже определена. Всего на Украину планируется отправить 100 тысяч "миротворцев". Кроме того, на украинской территории НАТО планирует открыть учебно-тренировочные центры для 1 миллиона украинских мобилизованных, передает ТАСС.