Глава Кировской области доложил Путину о ситуации в регионе

В ближайшие 5 лет все районы Кировской области будут газифицированы. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор региона Александр Соколов на встрече в Кремле.
Социальные вопросы решают благодаря экономическим достижениям. Промышленность растет хорошими темпами. Развитие предприятий позволяет увеличивать зарплаты. Тем более, что в области нет безработицы. Напротив, дефицит кадров.
Хороший прирост в строительной сфере. Полностью выполняется программа по обеспечению жильем детей-сирот. Местные власти решили проблему обманутых дольщиков, а в начале следующего года закончат переселение людей из аварийных домов.
Соколов: По национальным проектам. У нас идёт большое строительство, прежде всего, объектов образования. В 2023 году [построено] три школы.
Путин: Это вопрос, который требует особого внимания с вашей стороны.
Соколов: Да, безусловно.
Путин: Очень много в области зданий, школ, детских садов, которые требуют капитального ремонта.
Соколов: Мы до 2030 года поставили задачу – привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения.
Путин: Если был такой накопленный негатив, то у нас же целые большие программы на федеральном уровне. Вам правительство помогает?
Соколов: Да, помогает. У нас в этом году шесть школ [прошли] полный капитальный ремонт. Самый главный вызов, который сейчас стоит перед регионом, – это сокращение населения.