Глава Кировской области доложил Путину о ситуации в регионе

В ближайшие 5 лет все районы Кировской области будут газифицированы. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор региона Александр Соколов на встрече в Кремле.

Социальные вопросы решают благодаря экономическим достижениям. Промышленность растет хорошими темпами. Развитие предприятий позволяет увеличивать зарплаты. Тем более, что в области нет безработицы. Напротив, дефицит кадров.

Хороший прирост в строительной сфере. Полностью выполняется программа по обеспечению жильем детей-сирот. Местные власти решили проблему обманутых дольщиков, а в начале следующего года закончат переселение людей из аварийных домов.