"Астрологов пора признать экстремистами": почему россияне массово скупают карты таро

Два триллиона рублей! Такую астрономическую сумму в прошлом году потратили россияне на услуги тарологов и эзотериков. Пища духовная по затратам догнала продукты питания. А в преддверии новогодних корпоративов и вовсе рискует перегнать эту статью расходов. Рынок магических услуг в ноябре вырос на 20%.

"Все очень просто - социальные сети. Люди получили доступ к возможности продавать свои услуги практически в неограниченном количестве", - объясняет врач-психотерапевт Илья Бушталлер.

"Людям нужна какая-то поддержка и какое-то слово извне, которые ему скажут, что все будет хорошо", - уточняет Георгий Чвилёв, основатель компании по продвижению.

Если раньше за чашкой утреннего кофе россияне с упоением читали гороскоп на день, то сегодня в тренде таро. Модные дома посвящают картам свои коллекции. Спортивные клубы выпускают колоды со своей символикой. Впрочем, все это скорее развлечение. Россиян же по-прежнему волнует, что было, что будет и чем сердце успокоится.

"Чаще всего молодые ищут вектор развития. Средний возраст - это чаще всего отношения. Если это старшие люди, то это беспокойство за детей, ситуации с имуществом. Может быть, здоровье, но со здоровьем я всегда отправляю к врачу", - говорит эзотерик Илья Кио.

Другое дело - состояние духовное. Таро как инструмент теперь используют и врачеватели душ – психологи. Помогая искать ответы на многие вопросы где-то в бесконечном переплетении коллективного бессознательного, точнее, в потаенных уголках психики самого человека.

Таро, поясняют психологи, не прогнозируют и не предсказывают. Просто позволяют отвлечься и взглянуть на ситуацию под другим углом. Такой же прием, например, используется при методе психологических расстановок, который тоже многие критикуют. При помощи фигурок или тех же карт человека как бы ставят на место другого. Предлагая ответить на вопрос: "Что я, то есть он, хочет или чувствует?".

"Людям нужны внешние опоры. А чаще всего к гадалкам и астрологам ходят люди, которые не могут опираться на себя по разным причинам. Причин может быть огромное количество. И для того, чтобы получить надежду, люди идут к ним", - заметил Бушталлер.

Одна из самых экзотических версий происхождения таро - это якобы зашифрованные хроники легендарной Атлантиды. Но все намного проще. Это – восточные игральные карты, которые, попав в Европу, служили для развлечения знати. Вот, например, копия одной из первых дошедших до наших дней колод. Висконти-Сфорца, 1428 год. Оригинал хранится в библиотеке Йельского университета. Изготовлена в качестве подарка на свадьбу миланской герцогини Бьянки Марии Висконти и кондотьера Франческо Сфорца. Они изображены на карте "Влюбленные". Здесь же - придворные вельможи, христианские добродетели и грехи. Словом, карты отражают суть времени и тренды.

Иногда, правда, становится совсем не смешно. Если раньше потенциальных соискателей пугали проверкой на полиграфе, то теперь - раскладом штатного таролога. Летом такого специалиста искала сеть супермаркетов. А совсем недавно - футбольный клуб из Казани. Зарплату обещали 300 тысяч рублей в месяц.

Еще одна громкая история произошла с московским программистом Артемом. Он получил вот такое сообщение: "Артем, привет! Возвращаюсь с обратной связью – к сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (6 лет это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат в 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению".

Таких вот горе-работодателей за необоснованный отказ в трудоустройстве, по мнению некоторых депутатов Госдумы, нужно штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей. А расклад таро за деньги квалифицировать по 159 статье УК - "Мошенничество".

"Есть официальная позиция Академии наук, которая говорит, что тарология – лженаука. Это – выдумка, вымысел. Абсолютная белиберда. Есть позиция Русской православной церкви, которая говорит, что человек, который занимается тарологией, заигрывает с дьяволом", - отметил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Есть и более радикальные инициативы.

"Абсолютное большинство астрологов являются жуликами, отвратительными обманщиками. Поэтому астрологов, тарологов нужно признать экстремистами", - считает депутат Виталий Милонов.

Пока ограничительные меры для тарологов обсуждаются, россияне ринулись запасаться заветными картами. Маркетплейсы посчитали, что за последний месяц на таро покупатели потратили почти 130 миллионов рублей. Как-то же нужно пережить еще один кошмар современного жителя мегаполиса - ретроградный Меркурий. Который взошел на небосводе во вторник. Держимся до 15 декабря.